Израиль решил отомстить ООН за заявление о ХАМАС AlexCoderИзраиль решил отомстить ООН за заявление о ХАМАС AlexCoder Меру уже привели в исполнение Конфликт в Секторе Газа серьезно ухудшил отношения между Израилем и ООН.
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