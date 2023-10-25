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Израиль решил отомстить ООН за заявление о ХАМАС

Израиль решил отомстить ООН за заявление о ХАМАС

Израиль решил отомстить ООН за заявление о ХАМАС AlexCoderИзраиль решил отомстить ООН за заявление о ХАМАС AlexCoder Меру уже привели в исполнение Конфликт в Секторе Газа серьезно ухудшил отношения между Израилем и ООН.

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