Израиль решил отомстить ООН за заявление о ХАМАС AlexCoderИзраиль решил отомстить ООН за заявление о ХАМАС AlexCoder Меру уже привели в исполнение Конфликт в Секторе Газа серьезно ухудшил отношения между Израилем и ООН.