Белый дом: КНР готова сместить США с лидирующих позиций в мире

Global Look Press/Guenter Fischer/imageBROKER.com В Белом доме признали, что Китай – единственная страна, которая способна сместить США с лидирующих позиций в мире, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.