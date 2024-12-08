Белый дом: КНР готова сместить США с лидирующих позиций в мире

Global Look Press/Guenter Fischer/imageBROKER.com В Белом доме признали, что Китай – единственная страна, которая способна сместить США с лидирующих позиций в мире, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.
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