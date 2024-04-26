Более 200 геологов, геофизиков и нефтяников участвуют в международной конференции в Актау

Сегодня в Актау глава региона Нурлан Ногаев и председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев приняли участие в международной научно-практической конференции, посвященной нефтегазовому будущему Мангистау, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.
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