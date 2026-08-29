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Регионы России

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«Милан» арендует Хатчинсона у «Ноттингем Форест», Риччи переходит в «Комо»

«Милан» арендует Хатчинсона у «Ноттингем Форест», Риччи переходит в «Комо»

Параллельно, клуб «Комо» объявил о подписании полузащитника «Милана» Самуэле Риччи на правах аренды до конца сезона 2026/27 с опцией выкупа.

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