Россия и Франция договорились создать рабочую группу по спору о шампанском

Россия и Франция договорились провести переговоры, чтобы урегулировать спор о шампанском. Планируется, что стороны создадут совместную группу, которая будет заниматься этим вопросом, сообщил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.
Россия и Франция договорились провести переговоры, чтобы урегулировать спор о шампанском. Планируется, что стороны создадут совместную группу, которая будет заниматься этим вопросом, сообщил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.
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