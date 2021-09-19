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Россия и Франция договорились создать рабочую группу по спору о шампанском

Россия и Франция договорились создать рабочую группу по спору о шампанском

Россия и Франция договорились провести переговоры, чтобы урегулировать спор о шампанском. Планируется, что стороны создадут совместную группу, которая будет заниматься этим вопросом, сообщил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

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