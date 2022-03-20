Харуки Мураками. Отрывок из сборника рассказов «От первого лица»

Сборник рассказов «От первого лица» впервые публикуется на русском языке. Мураками выступает главным героем и вновь обращается к своим любимым темам: джаз, музыка The Beatles, бейсбол, любовь, фатализм и конечность чего бы то ни было на свете.
Сборник рассказов «От первого лица» впервые публикуется на русском языке. Мураками выступает главным героем и вновь обращается к своим любимым темам: джаз, музыка The Beatles, бейсбол, любовь, фатализм и конечность чего бы то ни было на свете.
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