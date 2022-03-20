Сноб

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Вернётся, когда голод в Европе начнётся.Вернется ли в Рос...
  • Юрий Бакулин
    Да...а...а. А в Донбассе это длилось годами.Что происходит в ...
  • Марина
    лицемерная мразь! Дети, говоришь, страдают? В бомбоубежищах сидят??? Детишек пожалела???? А где ты была, скотина мерз...Гузель Яхина — о ...

Харуки Мураками. Отрывок из сборника рассказов «От первого лица»

Харуки Мураками. Отрывок из сборника рассказов «От первого лица»

Сборник рассказов «От первого лица» впервые публикуется на русском языке. Мураками выступает главным героем и вновь обращается к своим любимым темам: джаз, музыка The Beatles, бейсбол, любовь, фатализм и конечность чего бы то ни было на свете.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх