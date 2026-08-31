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В Петербурге прошел 11-й фестиваль «Будь с городом!» с Мари Краймбрери и тысячами неравнодушных горожан

В Петербурге прошел 11-й фестиваль «Будь с городом!» с Мари Краймбрери и тысячами неравнодушных горожан

Масштабный социально-благотворительный фестиваль "Будь с городом!" уже 11 лет организовывается при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и объединяет тысячи горожан вокруг главной миссии – популяризации добровольчества и помощи детям.

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