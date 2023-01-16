Призерами краевого турнира "Золотая шайба" стали хоккеисты Уссурийска

На Ледовой арене имени Клиза в Уссурийске прошли финальные краевые соревнования клуба "Золотая шайба" (0+) среди юношей средней возрастной группы.
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