Тверская область представила практики диалога культур на всероссийском смотре-конкурсе в Москве. Представители Тверского областного Дома народного творчества приняли активное участие во Всероссийском смотре-конкурсе актуальных национально-культурных проектов «Россия — этнический комфорт» в рамках Межрегионального фестиваля-практикума «Семья России: этнический комфорт».
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