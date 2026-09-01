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Представители Тверского Дома народного творчества приняли участие в смотре-конкурсе “Россия — этнический комфорт”

Представители Тверского Дома народного творчества приняли участие в смотре-конкурсе “Россия — этнический комфорт”

Тверская область представила практики диалога культур на всероссийском смотре-конкурсе в Москве. Представители Тверского областного Дома народного творчества приняли активное участие во Всероссийском смотре-конкурсе актуальных национально-культурных проектов «Россия — этнический комфорт» в рамках Межрегионального фестиваля-практикума «Семья России: этнический комфорт».

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