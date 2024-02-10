Певица Ортман: Меня считали дочерью Эрнста из-за фамилии

Певица Ирина Ортман поделилась рассказом о том, почему во время участия в шоу “Фабрика звезд” некоторые полагали, что она является дочерью генерального директора Первого канала (тогда ОРТ) Константина Эрнста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии