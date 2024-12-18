Почему Европа все же не сможет избавиться от зависимости от российской энергетики

На фоне ликования политиков и элиты, что Европа якобы нашла замену российскому топливу, многие до сих пор не знают, что Россия остается одним из важнейших поставщиков энергоносителей на континенте, а цель Европейского союза по прекращению зависимости от российского ископаемого топлива к 2027 году представляется труднодостижимой, если вообще возможной.