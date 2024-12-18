НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • андрей картаев
    лучше деньги направить  на компенсацию повышения цены на электричество если не всем то хотя бы пенсионерамАбхазия попросила...
  • Анатолий Страшко
    Он имеет в виду библейскую легенду о братьях Каине и Авеле.Медведев: военно-...
  • Svetlana Kuzmina
    Молодцы китайцы! Эта страна, действительно, достойна заменить США во всём, поскольку страна Лжецов и Мерзавцев (США) ...Китай заставил Тр...

Почему Европа все же не сможет избавиться от зависимости от российской энергетики

Почему Европа все же не сможет избавиться от зависимости от российской энергетики

На фоне ликования политиков и элиты, что Европа якобы нашла замену российскому топливу, многие до сих пор не знают, что Россия остается одним из важнейших поставщиков энергоносителей на континенте, а цель Европейского союза по прекращению зависимости от российского ископаемого топлива к 2027 году представляется труднодостижимой, если вообще возможной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх