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Закон, порядок, государство

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Минобороны России организовало экскурсию для нахимовцев и белорусских суворовцев на самый северный космодром

Минобороны России организовало экскурсию для нахимовцев и белорусских суворовцев на самый северный космодром

Суворовцев и нахимовцев познакомили с местными юнармейцами и школьниками, рассказали об истории космодрома в музее, в котором хранится много интересных экспонатов и фактов из истории, личные вещи ветеранов воинских частей, макеты ракет-носителей.

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