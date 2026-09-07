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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Дивеева о Европе: «Сложная внешнеполитическая ситуация, в иной ситуации интерес был бы выше. «Эспаньол», почему бы нет? Главное – выехать туда, а там уже можно расти»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы Игоря Дивеева , порассуждал о потенциальном переходе защитника « Зенита » в « Эспаньол ».

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