Власти Абхазии будут утилизировать оборудование подпольных майнеров

В Абхазии состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с незаконным майнингом, на котором было принято решение ужесточить меры по борьбе с подпольной добычей криптовалют и немедленно уничтожать изъятое оборудование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии