В Будапеште рассказали о возможной сделке Венгрии с «Газпромом» на 2025 год

Сийярто: Будапешт обсуждает сделку о дополнительных закупках газа в 2025 году Венгрия и «Газпром» обсуждают сделку на следующий год о дополнительных закупках Будапештом газа при сохранении конкурентной цены.
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