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Спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!» в «Лужниках» пройдет уже завтра. Примите участие в благотворительной акции

Спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!» в «Лужниках» пройдет уже завтра. Примите участие в благотворительной акции

7 августа на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоится большой спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!».

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