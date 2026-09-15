Парламентское рассмотрение ожидается осенью

Власти Норвегии в ближайшие недели завершат общественные консультации по законопроекту, предусматривающему полный запрет на торговлю с израильскими поселениями на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме .
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