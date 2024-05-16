РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Запад вообще прав не имеет хватать чужие деньни и передавать посторонней стране,где были преступления! Да,про юоинг с...В МВФ высказались...
  • Eduard
    Я советую США и Европе выкупить свои деньги евро и доллары забрать их себе и сжечь!В МВФ высказались...
  • Eduard
    Нет такого закона "В связи с Украиной".В мире каждый год гденто война,но такого щоу как с Украиной не было.В МВФ высказались...

В Челябинске задержали высокопоставленного сотрудника Росгвардии и его подчиненного

В Челябинске задержали высокопоставленного сотрудника Росгвардии и его подчиненного

Челябинских силовиков подозревают в превышении должностных полномочий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, третьим отделом по расследованию особо важных дел возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника и инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Челябинску регионального управления Росгвардии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх