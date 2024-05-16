В Челябинске задержали высокопоставленного сотрудника Росгвардии и его подчиненного

Челябинских силовиков подозревают в превышении должностных полномочий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, третьим отделом по расследованию особо важных дел возбуждены уголовные дела в отношении заместителя начальника и инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Челябинску регионального управления Росгвардии.
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