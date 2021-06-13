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Петр Ян про поражение Фигередо: «Помните, этот бразильский парень хотел драться со мной»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отреагировал на бой Брендона Морено и Дейвисона Фигередо. На UFC 263 Морено победил Фигередо удушающим приемом в третьем раунде и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе.

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