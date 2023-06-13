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На подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели два взрыва

На подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели два взрыва

Два взрыва прозвучали на территории Запорожской области, контролируемой ВСУ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 14 июня в своем Telegram-канале.

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