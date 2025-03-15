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Военное обозрение

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Спутниковые снимки мишенного комплекса позволили оценить точность ракет КНДР

Спутниковые снимки мишенного комплекса позволили оценить точность ракет КНДР

В последние месяцы различное ракетное вооружение Северной Кореи испытывается на одном и том же комплексе мишеней.

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