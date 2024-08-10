Тен Хаг поддержал Рэшфорда после матча за Суперкубок Англии: «Он несколько раз оказывался в хороших позициях, я доволен этим. Как только он забьет один гол, остальные придут»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

«Манчестер «Юнайтед» уступил «Сити» в послематчевых пенальти (1:1, 6:7 по пенальти). После матча главный тренер манкунианцев высказался об игре Рэшфорда, упустившего несколько хороших моментов в матче.