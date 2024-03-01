На 92-м году жизни скончался один из грандов итальянского кино

На протяжении десятилетий неразлучные братья Тавиани создавали одни из самых значительных фильмов в итальянском кино, включая шедевр "Падре Падроне", получивший Золотую пальмовую ветвь в Каннах в 1977 году.
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