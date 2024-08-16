CNN: США хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS не Курскую область, а Крым

Все дело в ограниченном количестве снарядов Соединенные Штаты не хотят разрешать Украине применять ракеты большой дальности для нападения на Курскую область, так как количество, которое Вашингтон может предоставить Киеву, ограниченно, передает телеканал CNN.
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