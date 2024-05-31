Президент Финляндии счел допустимыми удары ВСУ западным оружием по России

Решение Финляндии стать частью Североатлантического альянса вызвало большую озабоченность в Москве, особенно учитывая, что от финской границы до второй столицы России – Санкт-Петербурга всего около двухсот километров.
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