Эпидемиолог назвал сроки появления эффекта от локдауна

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов заявил, что оценить эффективность периода нерабочих дней можно будет с помощью данных о заболеваемости, которые будет давать федеральный штаб по борьбе с COVID-19, на следующей неделе.