smi.media

186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Галстуком подавился .Вопрос нескольких...
  • Георгий Михалев
    Чем языком чесать, пошла бы и сделала клизму любимому. У любимого запор уже две недели, обожрался он.Девушка Саакашвил...
  • Юрий Паршаков
    Кто платит, тот и музыку заказывает.Украинские автопр...

Эпидемиолог назвал сроки появления эффекта от локдауна

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов заявил, что оценить эффективность периода нерабочих дней можно будет с помощью данных о заболеваемости, которые будет давать федеральный штаб по борьбе с COVID-19, на следующей неделе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх