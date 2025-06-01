В Курской области мост обрушился вместе с грузовым поездом, пострадал машинист

Всю бригаду доставили в больницу, уточнил ХинштейнВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.