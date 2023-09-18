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Бакаев вылетел в Абу-Даби. «Зенит» ведет переговоры об уходе хавбека в аренду («СЭ»)

Бакаев вылетел в Абу-Даби. «Зенит» ведет переговоры об уходе хавбека в аренду («СЭ»)

По информации «СЭ», Бакаев вылетел в Абу-Даби. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Зенит» ведет переговоры об уходе 27-летнего полузащитника на правах аренды.

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