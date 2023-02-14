Мировое обозрение

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Американский журналист: подорвав российские потоки, США «выстрелили себе в ногу»

Американский журналист: подорвав российские потоки, США «выстрелили себе в ногу»

Американский журналист Сеймур Херш, который ранее опубликовал В Белом доме расследование о причастности США к взрыву на «СП» назвали «полной ложью»Американский журналист обвинил Байдена в произошедшем итоги собственного расследования о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил в интервью радиостанции Radio War Nerd, что США этими подрывами «выстрелили себе в ногу».

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