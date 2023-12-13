Киркоров, Loboda и иже с ними намели сугробы грусти

Любовные томления поп-цеховиков В первой половине декабря традиционно попсу заметают снега и печали, потому что когда грустить от холода, если не сейчас? Совсем скоро все будут плясать вокруг елки, и уже будет, конечно, не до любовной тоски, припорошенной меланхолией разлук.