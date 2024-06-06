Япония назвала несправедливыми условия Путина для переговоров Москвы и Токио

Слова президента РФ Владимира Путина о возобновлении диалога между Москвой и Токио стали попыткой переложить ответственность за прерванный диалог на японскую сторону, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.
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