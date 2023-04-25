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В Казахстане сообщили, на что потратят сэкономленные на 9 Мая деньги

В Казахстане сообщили, на что потратят сэкономленные на 9 Мая деньги

Министерство обороны Казахстана отказалось проводить парад в честь 9 Мая, чтобы сэкономить деньги, заявил замначальника Департамента оперативного планирования Генштаба вооруженных сил республики Даурен Абдуллин 25 апреля в ходе пресс-конференции.

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