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Петрушка в салате и супе: когда она убирает отеки, а когда  — гробит почки

Петрушка в салате и супе: когда она убирает отеки, а когда  — гробит почки

Это один из самых привычных видов зелени в русской кухне: ее добавляют в салаты, супы, гарниры или просто посыпают готовое блюдо.

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