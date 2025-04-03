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На Западе спрогнозировали возврат западных фирм в Россию

На Западе спрогнозировали возврат западных фирм в Россию

Россия может рассчитывать на возвращение западных компаний после окончания конфликта на Украине. Такой прогноз дал эксперт Венского института международных экономических исследований (wiiw) Василий Астров, сообщает газета Handelsblatt.

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