На Западе спрогнозировали возврат западных фирм в Россию

Россия может рассчитывать на возвращение западных компаний после окончания конфликта на Украине. Такой прогноз дал эксперт Венского института международных экономических исследований (wiiw) Василий Астров, сообщает газета Handelsblatt.
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