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Танец из «Афони» помнят все, а имя Татьяны Распутиной — немногие

Танец из «Афони» помнят все, а имя Татьяны Распутиной — немногие

Девушка по имени Людмила выходит на танцпол — и на пару минут всё внимание в кадре принадлежит ей. Пышные формы, размашистый танец и реплика про то, как энергично она двигается: этот эпизод из «Афони» Георгия Данелии зрители помнят уже полвека.

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