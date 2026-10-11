Танец из «Афони» помнят все, а имя Татьяны Распутиной — немногие

Девушка по имени Людмила выходит на танцпол — и на пару минут всё внимание в кадре принадлежит ей. Пышные формы, размашистый танец и реплика про то, как энергично она двигается: этот эпизод из «Афони» Георгия Данелии зрители помнят уже полвека.