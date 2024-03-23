Макрон сменил тон от одного удара по Одессе: Президент знает, кто стал жертвами «Искандеров» и задумался о переговорах

Президент Франции противоречит сам себе. Это показало его недавнее интервью украинским СМИ, в котором он выразил желание одержать победу над Россией любыми способами, но в то же время отказался отправлять французские военные силы на Украину.
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