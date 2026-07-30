Еще одно заведение общепита продают на барнаульском Арбате

В Барнауле появилось еще одно объявление о продаже готового бизнеса в сфере общественного питания. На этот раз нового владельца ищет кофейня-блинная, расположенная в здании Старого базара на улице Мало-Тобольской, сказано в объявлении на сайте "Авито".