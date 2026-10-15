Зеленский решил пойти на прямую конфронтацию с Трампом, пишет The Telegraph. В числе прочего главарь киевского режима выразил недовольство тем, что американский президент восхищается Путиным и хочет наладить отношения с Россией.
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