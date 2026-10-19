Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Париже, Франция, 17 октября 2026 года © Abdul Saboor/ReutersФранцузские власти ввели комендантский час в одном из главных мест проведения демонстраций, митингов и протестов в Париже и в нескольких городах на севере страны.