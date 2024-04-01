Патрушев: США диктует союзникам условия по покупке оружия, наживаясь на них

Секретарь СБ Российской Федерации Николай Патрушев обратил внимание на то, что Соединённые Штаты Америки ради наживы убеждают союзные державы скупать определённые типы оружия и бронетехники у собственных производств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии