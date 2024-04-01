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Патрушев: США диктует союзникам условия по покупке оружия, наживаясь на них

Патрушев: США диктует союзникам условия по покупке оружия, наживаясь на них

Секретарь СБ Российской Федерации Николай Патрушев обратил внимание на то, что Соединённые Штаты Америки ради наживы убеждают союзные державы скупать определённые типы оружия и бронетехники у собственных производств.

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