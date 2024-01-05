"Военное дело": истребители F-16 НАТО пытались атаковать Крым из Румынии

holms sherlok сбить нахрен, как нарушившие границу и предьявить иск по затратам во все суды, они это любят пускай попрыгают. Только суд должен быть Российский, международный уже де факто не существует....

Часовщик Сразу надо было бить по румынам.Они не боятся бить,а мы за фламастером бежим.