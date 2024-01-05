В составе ВСУ таких самолётов нет.Истребительная авиация НАТО в виде самолётов F-16 попытались нанести ракетные удары по территории Крыма.
"Военное дело": истребители F-16 НАТО пытались атаковать Крым из Румынии
Комментарии
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holms sherlok
сбить нахрен, как нарушившие границу и предьявить иск по затратам во все суды, они это любят пускай попрыгают. Только суд должен быть Российский, международный уже де факто не существует....
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13 час.
Часовщик
Сразу надо было бить по румынам.Они не боятся бить,а мы за фламастером бежим.
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13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Это и есть заморозка конфликта. Только это они должны были делать после перемирия ан сорвалось. Тактика басмачей в СССР в Средней Азии.
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2 час.
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