В России назвали стоимость подготовки автомобиля к зиме 2024 года

Аналитики маркетплейса Мегамаркет и платежного сервиса ЮKassa провели исследование, согласно которому минимальные расходы на подготовку автомобиля к зимнему сезону в 2024 году составят около 38 900 рублей.
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