Путин поручил выделить 300 млрд на ВСМ Москва – Петербург в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить в 2025 году 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии