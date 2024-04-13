«Дырявое небо»: Украина теряет последние возможности прикрывать объекты ОПК

Российские ВКС продолжили на этой неделе снижать потенциал украинской оборонной промышленности. Был нанесен 1 массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотниками по военным заводам и объектам энергетики.
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