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Концерт в ДНР и помощь роддомам: как работает Благотворительный фонд «Создаём добро вместе» в Крыму

Концерт в ДНР и помощь роддомам: как работает Благотворительный фонд «Создаём добро вместе» в Крыму

Благотворительный фонд «Создаём добро вместе» из Черноморского района уже несколько лет ведёт активную работу по поддержке военнослужащих, детей и нуждающихся в зоне боевых действий.

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