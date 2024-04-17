Сотрудника сверхсекретного отдела МВД Сатюкова уличили во взятке 5 млрд рублей

По информации «Ъ», сотрудник одного из самых секретных подразделений МВД РФ, бюро специальных технических мероприятий Георгия Сатюкова обвиняют в рекордной для современной России взятке пять миллиардов рублей, полученной от администратора криптовалютой биржи.
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