Сотрудника сверхсекретного отдела МВД Сатюкова уличили во взятке 5 млрд рублей

По информации «Ъ», сотрудник одного из самых секретных подразделений МВД РФ, бюро специальных технических мероприятий Георгия Сатюкова обвиняют в рекордной для современной России взятке пять миллиардов рублей, полученной от администратора криптовалютой биржи.