СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Корнев
    Нация, скоро как американцы, жиром заплавать начнет. Идут на фитнес, на второй этаж на лифте поднимаются. Как- то ран...Мигрант на мопеде...
  • Игорь Брагов
    ребят изучите сначала закон о полиции - это не в кино. В этом случае она не имеет право использовать оружие. По нашим...Иноземец из Узбек...
  • vitaly yanushkevich
    Неужели ФСБ  не понимает что те кто защищает наплыв мигрантов действует против своего народа, за деньги продались убл...Мигрант на мопеде...

«Ни руски опитит»: вывеска кафе в Острогожске вызвала возмущение местных жителей. Насмешка над русским языком и культурой?

«Ни руски опитит»: вывеска кафе в Острогожске вызвала возмущение местных жителей. Насмешка над русским языком и культурой?

Avia.pro - СМИ В небольшом городке Острогожск Воронежской области разразился скандал, который стремительно набирает обороты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Витушкин
Удивляет бездействие администрации; в доле, что ли? За загрязнение стен зданий штраф полагается.
Ответить
4 час.
Светлана Ермакова
Дрянь эта &quot;наталья&quot; ещё и продолжает издеваться, приглашая в завершение. Не видеть это - значит быть слепым и глухим!!!
Ответить
2 час.
Людмила Полищук
А хозяйка рада: &quot;Какая реклама получилась!&quot; - это американизм. По нашему попустительству предприниматели, бизнесмены, артисты и прочие деятели нацелены на получение денег и плевать им на Россию, на народ, на русский язык, на русскую культуру... Это всё для них инструмент для выкачивания денег, а некоторые из народа, неуважающие себя, ещё и смеются... Кстати, легко познать человека, когда видишь, что его радует и над чем он смеётся: ненавистник сделал гадость и рад, а доброжелатель доволен, когда что-то доброе и полезное сделал. Поэтому если у человека главная ценность - деньги и власть, то на всё остальное ему плевать и всё обращает в шутку, чтобы как-то усмирить радеющих за правду. Только такие шутки больше похожи на чёрный юмор. Поэтому всякое хамство и глумление надо пресекать на корню, а то, когда прорастёт, семенами размножится. Что посеем, то и пожнём...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх