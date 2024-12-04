«Ни руски опитит»: вывеска кафе в Острогожске вызвала возмущение местных жителей. Насмешка над русским языком и культурой?

Людмила Полищук

А хозяйка рада: "Какая реклама получилась!" - это американизм. По нашему попустительству предприниматели, бизнесмены, артисты и прочие деятели нацелены на получение денег и плевать им на Россию, на народ, на русский язык, на русскую культуру... Это всё для них инструмент для выкачивания денег, а некоторые из народа, неуважающие себя, ещё и смеются... Кстати, легко познать человека, когда видишь, что его радует и над чем он смеётся: ненавистник сделал гадость и рад, а доброжелатель доволен, когда что-то доброе и полезное сделал. Поэтому если у человека главная ценность - деньги и власть, то на всё остальное ему плевать и всё обращает в шутку, чтобы как-то усмирить радеющих за правду. Только такие шутки больше похожи на чёрный юмор. Поэтому всякое хамство и глумление надо пресекать на корню, а то, когда прорастёт, семенами размножится. Что посеем, то и пожнём...