Террористы ХТШ (Хайят Тахрир аш-Шам) атаковали нашу авиабазу Хмеймим.
Атакована русская база в Сирии. Новый штурм может начаться в любой момент
Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Вот наилучший выход!
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14 час.
Владислав Владислав
Хорошая лапша на уши. Безусловно, мелкая провокация была в стиле: "Хороший - плохой", КОТОРУЮ СЕЙЧАС ТУПО разыгрывают наглоскунсы. Помню в 90-х бандиты часто это разыгрывали ...
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14 час.
владимир Сырников
Ясно, что нужно кончать с Украиной и перебрасывать войска в Сирию. Другого варианта пока не видно!
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2 час.
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