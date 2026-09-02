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Мировое обозрение

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«Мы контролируем Ормуз»: Трамп заявил о разгроме 28 кораблей Ирана

«Мы контролируем Ормуз»: Трамп заявил о разгроме 28 кораблей Ирана

В центре внимания вновь оказалась тема, которая не теряет актуальности уже долгое время. Речь идет о событиях, способных изменить привычный уклад и заставить пересмотреть прежние подходы.

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