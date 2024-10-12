БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Между Молдавией и Румынией заключен межправительственный договор, предусматривающий восстановление воинских захоронений.

Между Молдавией и Румынией заключен межправительственный договор, предусматривающий восстановление воинских захоронений.

Это - акция героизации союзников Гитлера. !! «История переписывается – черное подменяется белым, из злодеев творят героев, а истинных героев медленно, но верно, пытаются забыть», - считает Алексей Петрович, руководитель Русского историко-патриотического клуба, глава национального комитета «Победа».

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