Между Молдавией и Румынией заключен межправительственный договор, предусматривающий восстановление воинских захоронений.

Это - акция героизации союзников Гитлера. !! «История переписывается – черное подменяется белым, из злодеев творят героев, а истинных героев медленно, но верно, пытаются забыть», - считает Алексей Петрович, руководитель Русского историко-патриотического клуба, глава национального комитета «Победа».
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